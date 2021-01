Covid: Locatelli (Lega), vaccini in ritardo, zero siringhe ma Pd accusa gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Misiani sa che Arcuri, scelto e nominato dal suo stesso governo, non ha mandato le siringhe giuste, quelle da 1 ml, alla Lombardia e che gli ospedali della regione hanno dovuto rimediare utilizzando quelle che avevano di scorta?". Così la deputata lombarda della Lega Alessandra Locatelli. "Martina sa che ad oggi non sono state inviate le dosi previste e ne sono state consegnate solamente la metà? I fantastici detrattori della Lombardia targati Pd - prosegue - sanno che non ci sono ancora i medici per la somministrazione della seconda fase del vaccino e come al solito Arcuri, sul tema, è stato del tutto evasivo? Mancano i vaccini, manca il personale medico, mancano le siringhe e cosa fanno gli amici del PD? Attaccano la Lombardia. Triste giochino di chi per coprire i propri errori accusa gli altri per spostare l'attenzione. Patetici", conclude Locatelli.(Com)