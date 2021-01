Malesia: sondaggio, i cittadini vogliono che l’Umno resti nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei cittadini della Malesia desidera che l’Organizzazione nazionale malese unita (Umno) resti all’interno del governo della coalizione Perikatan Nasional, guidato dal premier Muhyiddin Yassin. Lo rivela un sondaggio pubblicato da “The Straits Times”, secondo cui solo per il 31 per cento degli elettori l’Umno dovrebbe ritirarsi dalla coalizione di governo, mentre il 44 per cento si dice a sfavore. Quest’ultima percentuale cresce se si prendono in considerazione solo le risposte degli elettori di etnia malese, che rappresenta la maggioranza dei 222 seggi in parlamento. Negli ultimi giorni diversi esponenti della prima forza politica del Paese hanno sollecitato la rottura con il partito Pribumi Bersatu Malesia del primo ministro Yassin e chiesto la convocazione di nuove elezioni a poco meno di un anno dalla formazione del nuovo governo. Il sondaggio è stato condotto dal 23 al 31 dicembre su un campione di 1.202 intervistati. Tra quelli di etnia malese, solo il 36 per cento ritiene che l’Umno dovrebbe concorrere autonomamente per le prossime elezioni. Nel fine settimana il presidente dell’Umno, Ahmad Zahid Hamadi, ha fatto sapere che il suo partito presenterà alle prossime elezioni generali del 2023 candidati in tutti i 55 seggi parlamentari e nazionali vinti alle ultime generali del 2018, reclamando in questo modo anche i 17 seggi persi in seguito a causa delle defezioni dal partito. Alle elezioni del 2018, con i 55 seggi vinti il partito aveva ottenuto la rappresentanza di quasi un quarto del parlamento (222 seggi), riducendosi dopo le defezioni a 38 seggi. (Fim)