Polonia: Banca centrale, redditi inaspettatamente elevati serviranno a colmare buco di bilancio

- La Banca nazionale polacca nel 2020 ha registrato entrato molto più elevate rispetto alle stime del governo che dovrebbero essere utilizzati per colmare il buco nel bilancio pubblico. Secondo quanto riferito, si tratta di un surplus di circa 10 miliardi di zloty (2,2 miliardi di euro). Il ministero delle Finanze quando ha redatto il budget per il 2021, ha ipotizzato che la Banca cenrale avrebbe contribuito al bilancio con solo 1,3 miliardi di zloty (280 milioni di euro) di utile del 2020, una cifra molto più bassa di quanto erogato all'inizio dell'anno scorso ovvero 7,4 miliardi di zloty (1,64 miliardi di euro). "Il profitto dell’ente regolatore potrebbe effettivamente raggiungere 8-10 miliardi di zloty, ma si tratta di stime approssimative. Presumo che l'importo di 1,3 miliardi di zloty inserito nel budget fosse in parte dovuto anche all'allora tasso di cambio dello zloty, ma da allora la valuta polacca si è indebolita", ha commentato, al portale “forsal.pl”, Jakub Borowski, capo economista di Credit Agricole Bank Polska.(Vap)