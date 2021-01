Spagna: ministra Difesa, Forza armate pronte a collaborare a campagna vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate spagnole potrebbero iniziare a collaborare attivamente alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 su tutto il territorio nazionale, caratterizzata da notevoli ritardi dopo una prima settimana in cui è stato inoculato appena il 37 per cento delle dosi ricevute. Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, aggiungendo che l'Esercito è "pienamente disponibile come sempre" a prestare aiuto tutte la autorità sanitaria che ne facessero richiesta. A tal proposito ha evidenziato che le Forze armate hanno già svolto compiti logistici nell'ambito delle vaccinazioni, in particolare nel trasporto delle dosi alle Isole Canarie, Ceuta e a Melilla. La ministra non ha chiarito se l'intervento delle Forze armate, qualora si verificasse, sarebbe quello di inoculare direttamente il vaccino alla cittadinanza, ma ha lasciato la porta aperta a questa possibilità.(Spm)