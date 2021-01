Speciale difesa: Cremlino, guerra mondiale esclusa da parità nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di una guerra mondiale è esclusa finché ci sarà la parità nucleare. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al giornalista Vladimir Solovyov, pubblicata sul suo canale YouTube. "Nella politica internazionale i nostri colleghi degli Stati Uniti hanno creato un tale disordine, infrangendo tutte le regole", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. "Tutto ciò che viene insegnato al Mgimo (Università moscovita per le relazioni internazionali) è già irrilevante", ha commentato il portavoce presidenziale, sottolineando che non esistono più, limiti invalicabili, o cosiddette "linee rosse", nella prassi internazionali. (Rum)