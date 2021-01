Covid: Salvini, entro settimana esauriamo prima scorta vaccini, governo mandi siringhe giuste e personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è arrivare a 20mila vaccini al giorno entro una settimana: se la prima dotazione era di 80mila vaccini la finiamo entro questa settimana, per fare tutto il resto servono i medici promessi e le siringhe promesse, quindi non vorrei tornare qui settimana prossima con la Lombardia ferma perché al governo, invece di occuparsi di questo, si stanno occupando di Renzi e dei rimpasti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti entrando all'ospedale Covid alla fiera di Milano. "Ho chiesto anche a loro dopo aver sentito Fontana, sulla situazione sui vaccini - ha spiegato Salvini - ribadisco che entro 10 giorni la Lombardia esaurisce tutti i vaccini inviati da Roma, se entro 10 giorni non arrivano i medici promessi e le siringhe giuste c'è una regione che rischia di fermarsi in attesa che il governo e il commissario mandino quanto promesso". "Entro questa settimana - ha proseguito - si esaurisce tutta la scorta ed è la più grande scorta di tutta Italia, il problema comincia da settimana prossima anche perché, ricordo, che il vaccino Pfizer ha bisogno del richiamo, quindi entro 20 giorni chi ha fatto la prima somministrazione deve avere la seconda. Siccome la vita prosegue anche la settimana prossima vorremmo poter continuare a lavorare anche settimana prossima". (Rem)