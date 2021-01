Ucraina: ministero Esteri, ricevuta bozza rapporto tecnico su abbattimento Boeing in Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines, partito da Teheran e diretto a Kiev, si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran nelle prime ore del mattino dell'8 gennaio 2020. Le 176 persone a bordo - cittadini di Iran, Ucraina, Canada, Regno Unito, Germania, Svezia e Afghanistan – sono rimaste uccise. Teheran e Kiev hanno collaborato in questi mesi per arrivare a un rapporto dettagliato sull'incidente, dopo che le autorità iraniane hanno ammesso che l'abbattimento è avvenuto per un errore delle forze di difesa nazionali. (Rum)