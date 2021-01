Pd: Mirabelli su morte De Biasi, dolore immenso, se ne va una compagna di mille battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato, dichiara in una nota: "Stanotte ci ha lasciato Emilia De Biasi. È un dolore immenso che colpisce tutta la comunità del Pd milanese e lombardo. Se ne è andata un'amica, la compagna di mille battaglie; una donna politica sempre molto impegnata sia sul suo territorio e a livello nazionale per i diritti delle donne, per la sua città e per la sanità. È stata una donna di grande intelligenza, combattiva, appassionata e determinata, per questo non era difficile litigare o scontrarsi con lei ma sempre sapendo di poter contare sulla sua generosità e la sua vicinanza. Ci lascia una dirigente e una parlamentare che, anche come presidente della Commissione Sanità del Senato, ha saputo dedicarsi agli altri, ad affrontare problemi complessi con grande lucidità. Ci mancherà tanto, anche perché se ne è andata davvero troppo presto". (Com)