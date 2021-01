Scuola: Spena (FI), paradossale che si continui a navigare a vista, Azzolina non si trinceri dietro retorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli studenti e le loro famiglie stanno pagando un prezzo troppo alto a causa delle scelte compiute dal governo. La scuola è diventata l'ennesimo terreno di scontro, nel quale non ci saranno vincitori ma solo vinti. I ragazzi, appunto. È paradossale che a pochi giorni dal termine della vacanze natalizie non vi sia un quadro chiaro e preciso sulle riaperture delle scuole. Si continua a navigare a vista, così come sta accadendo dalla scorsa primavera". Lo afferma, in una nota, la parlamentare di Forza Italia, Maria Spena, che aggiunge: "L'esacerbante 'dialogo' tra governo e Regioni, a dir poco infruttuoso, non fa che aggiungere nuove e problematiche incertezze in capo alle famiglie. Che già logore dalla crisi economica aggravata dalla pandemia, devono fare i conti con nuovi assetti di organizzazioni familiari legate al prolungamento della Dad". (segue) (Com)