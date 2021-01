Scuola: Spena (FI), paradossale che si continui a navigare a vista, Azzolina non si trinceri dietro retorica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Azzolina - prosegue la parlamentare azzurra - continua a trincerarsi dietro la retorica ma nulla sappiamo degli impegni e delle soluzioni prese insieme ai prefetti sulla questione del potenziamento trasporti, sulla corsia preferenziale dei tracciamenti nelle scuole, sull'organizzazione del lavoro per i docenti e tutto il personale scolastico. Azzolina continua a dichiarare di non voler indietreggiare, pensi piuttosto a fare un passo avanti predisponendo e ufficializzando, ad esempio, un piano vaccinale per il personale scolastico. Dal ministro pretendiamo risposte, non più dichiarazioni di principio. La connessione tra la scuola e il resto del Paese è troppo forte. La scuola è la 'seconda casa' dei nostri figli e non possiamo permetterci che anche questa venga di nuovo messa in ginocchio dalla pandemia", conclude. (Com)