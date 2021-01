Covid: Zingaretti, tamponi gratuiti per studenti dai 14 ai 18 anni, parte Scuola sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio parte il progetto Scuola sicura che prevede il tampone rapido gratis e senza prescrizione medica per gli studenti dai 14 ai 18 anni. Come anticipato nelle scorse settimane da Agenzia Nova per gli studenti di scuola superiore del Lazio sarà possibile accedere al servizio di test per la ricerca del Covid gratuitamente. A confermarlo in un video pubblicato su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che spiega: "Già oggi tutto il personale scolastico può fare i tamponi gratuiti prenotandosi online nei drive in, ma ora parte Scuola sicura rivolto agli studenti e alle studentesse. Tutti possono prenotarsi anche senza il certificato medico per fare il tampone veloce nella rete dei drive in della regione, perché è importante tornare nelle classi ma bisogna tornare con il massimo livello di sicurezza".(Rer)