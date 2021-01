Ungheria: Covid, arrivato terzo lotto di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata è arrivata in Ungheria la terza spedizione dei vaccini anti Covid sviluppati da Pfizer e BioNTech contenente 35 mila dosi di cui circa 5 mila sono state consegnate alla farmacia centrale dell'Università di Semmelweis. Secondo quanto riferito dall'emittente "M1", fino ad ora nel Paese sono arrivate 4,4 milioni di dosi di vaccino con cui sono stati vaccinati al momento solo operatori sanitari senza registrare nessun effetto collaterale grave. In Ungheria la vaccinazione è iniziata a fine dicembre con un ritmo dinamico a seconda dell'arrivo delle dosi, riporta il sito del governo, invitando chiunque voglia vaccinarsi a registrarsi sul portale dedicato.(Vap)