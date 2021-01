Usa-Italia: Ice-Agenzia lancia campagna promozionale per le aziende del comparto macchine agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ice-Agenzia organizza, in collaborazione con l'Associazione di categoria Federunacoma, una campagna promozionale digitale dedicata alle aziende italiane del comparto delle macchine agricole negli Stati Uniti all’interno del Marketplace digitale che si terrà in occasione della World AG Expo, che partirà il 9 di febbraio 2021 e rimarrà attivo per 12 mesi. Lo rende noto la stessa agenzia sul proprio sito web. Come previsto dalle misure straordinarie promosse da Ice-Agenzia e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per sostenere le imprese italiane sui mercati esteri in risposta all'emergenza Covid-19, la partecipazione alle iniziative sarà gratuita per tutto il 2021. Le richieste di adesione, a questa iniziativa, saranno accolte dalle ore 09:00 di mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 18:00 di mercoledì 13 gennaio 2021 nelle forme e nelle modalità riportate nell’apposita sezione “Modalità di adesione” della presente circolare. (segue) (Com)