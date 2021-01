Usa-Italia: Ice-Agenzia lancia campagna promozionale per le aziende del comparto macchine agricole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna promozionale digitale ospiterà un massimo 20 aziende partecipanti. Nell'individuazione delle aziende si farà riferimento al criterio dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione ed al criterio di una adeguata rappresentanza dei comparti produttivi di appartenenza al fine di andare incontro anche alle esigenze dei visitatori dell'evento di lancio e presentare l'offerta della tecnologia italiana nella maniera più ampia possibile. Raggiunto il numero ammissibile, le altre aziende verranno inserite in una waiting list dalla quale si attingerà in caso di rinunce. L'iniziativa rappresenta un'occasione per l’industria della meccanica agricola italiana nel dimostrarsi attiva e presente nel mercato statunitense in un periodo in cui la partecipazione fisica ad eventi oltreoceano è limitata. La campagna promozionale mira anche ad esplorare nuove modalità di business per le aziende italiane partecipanti, completamente digitale, consentendo loro di entrare in contatto con un elevato numero di potenziali clienti con costi ed impegno organizzativo molto contenuti. (segue) (Com)