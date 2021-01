Usa-Italia: Ice-Agenzia lancia campagna promozionale per le aziende del comparto macchine agricole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha causato la cancellazione della World Ag Expo 2021 e per questo si ritiene fondamentale individuare delle modalità nuove attraverso le quali aziende italiane possano comunque mantenere un contatto con i principali mercati di sbocco della propria produzione. Per febbraio 2021 la versione "in personam" di World Ag Expo è stata cancellata e sostituita con il lancio di una piattaforma virtuale con possibilità di incontri B2B e business development. L'evento di lancio durerà tre giorni e corrisponderà alla versione digitale di World Ag Expo (9/11 febbraio 2021) ma una volta concluso il lancio virtuale, la piattaforma avrà vita propria per almeno altri 12 mesi, così come i profili aziendali eventualmente creati su essa e le possibilità di connessioni business ad essa associate. Ice-Agenzia vi parteciperà con una presenza virtuale che consentirà anche alle aziende italiane interessate di partecipare ad un ciclo di incontri B2B tra aziende italiane ed americane, oltre a eventi promozionali con Demo virtuali e conferenze virtuali dedicati al comparto italiano. (Com)