Roma: aggredisce il padre, arrestato 22enne per maltrattamenti in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di domenica i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della compagnia di Civitavecchia sono intervenuti presso un’abitazione in cui era stata segnalata un’accesa lite familiare. I militari si sono recati sul posto dove hanno accertato che un giovane 22enne di Cerveteri, per futili motivi e in stato di alterazione psicofisica, stava aggredendo il padre. Il giovane, alla vista dei militari intervenuti, si è alterato maggiormente e li ha minacciati brandendo un coltello, prima di essere definitivamente disarmato e bloccato. L’aggressore è stato successivamente accompagnato presso la caserma di via Sangallo e, al termine degli accertamenti e sulla scorta delle dichiarazioni raccolte, è stato dichiarato in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità giudiziaria di Civitavecchia.(Rer)