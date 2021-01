Messico: rimesse da record, quasi 37 miliardi di dollari in arrivo da gennaio a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'economista senior della Bbva, Juan José Li Ng, l'incremento registrato quest'anno, unito alla contrazione dell'economia nel corso del 2020 potrebbe rendere la voce delle rimesse "responsabile" del massimo storico del 3,8 per cento del prodotto interno lordo (pil). Più in generale, osserva l'economista capo per l'America latina di Goldman Sachs, Alberto Ramos, le rimesse hanno avuto ripercussioni positive su diverse variabili del sistema, a partire dal sostegno al consumo privato delle famiglie a basso reddito, principali destinatarie degli invii. "Si stima che le rimesse record e l'attivo della bilancia commerciale compenseranno e supereranno le perdite di entrate per il turismo, portando a un avanzi sui conti correnti del 2020 di oltre il 2 per cento del pil, il risultato più robusto degli ultimi 30 anni", ha detto Ramos. (segue) (Mec)