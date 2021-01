Messico: rimesse da record, quasi 37 miliardi di dollari in arrivo da gennaio a novembre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale (Banxico), nell'ultimo rapporto trimestrale dell'anno, ha da parte sua stimato una contrazione dell'8,9 per cento del pil, valore centrale di una finestra che va dal -9,3 al -8,7. Un dato che, unito alle proiezioni per gli anni a seguire, sembra confermare l'andamento a "V" dell'economia del paese nordamericano: per il 2021 si pronostica un rimbalzo al 3,3 per cento del prodotto interno lordo. Una stima basata però su uno scenario privo di nuove restrizioni e che si inserisce in una forchetta ampia ci possibile crescita, che va dallo 0,6 al 5,3 per cento. Nel rapporto si immagina anche una "crescita inerziale" del 2,6 per cento per il 2022. L'autorità monetaria avverte comunque del persistere di rischi per il pil: l'eventuale prolungarsi del distanziamento sociale, nuovi episodi di volatilità finanziaria, carenza di misure di supporto nazionali e internazionali, ulteriori riduzioni nella valutazione del debito della compagnia energetica statale Pemex e un clima di politica interna contrario agli investimenti. (segue) (Mec)