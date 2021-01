Croazia: premier Plenkovic fa visita ai luoghi colpiti dal terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, ha avviato una visita nei luoghi colpiti dal sisma lo scorso 29 dicembre. Secondo quanto riferisce l'emittente "Hrt", Plenkovic si è recato prima a Petrinja, epicentro della scossa di magnitudo 6.2 della scala Richter che ha fanno 7 vittime e decine di feriti. Plenkovic ha ricordato che l'istituzione di una speciale Unità di crisi per il terremoto ha come obiettivo quello di strutturare e organizzare tutte le attività in modo che gli aiuti possano raggiungere tutti i cittadini. Lo Stato, ha aggiunto il premier, ha mostrato una forza senza precedenti nell'ultimo anno, affrontando sia l'emergenza Covid sia le conseguenze dei terremoti che hanno colpito prima Zagabria a marzo e ora la parte centrale del Paese. La visita prosegue con una tappa a Gavrilovic, presso il centro logistico della Croce Rossa. Successivamente Plenkovic si recherà a Glina e nella località di Majske Poljane. La visita si concluderà infine a Sisak. (Seb)