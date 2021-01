Scuola: Salvini, bene Zaia a tutelare studenti e insegnanti con Dad fino a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza garanzie per insegnanti e studenti" il governatore del Veneto Luca Zaia "fa bene a riaprire le scuole il 31 gennaio". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all'ingresso dell'ospedale Covid alla Fiera di Milano, commentando con i giornalisti la decisione del governatore leghista di prolungare la didattica a distanza fino a fine mese. "Fa bene - ha sottolineato il leader leghista - se non ha garanzie sulla salute per gli studenti e gli insegnanti, fa bene". "Sul trasporto pubblico - ha ricordato Salvini attaccando il governo - hanno fatto poco e niente, sulla stabilizzazione dei precari e sul ricambio dell'aria nelle aule poco e niente, quindi fa bene a tutelare la salute dei suoi insegnanti e dei suoi studenti". (Rem)