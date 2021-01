India: via libera della Corte suprema alla ristrutturazione del Rajpath di Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha dato il via libera alla realizzazione della ristrutturazione del Rajpath, o Central Vista, celebre viale cerimoniale di Nuova Delhi su cui affacciano importanti palazzi pubblici. Un collegio di tre giudici, presieduto da Ajay Manikrao Khanwilkar, affiancato da Dinesh Maheshwari e Sanjiv Khanna, si è pronunciato oggi dopo aver ascoltato diverse petizioni che avevano sollevato obiezioni sulla trasparenza e il rispetto delle procedure di gara e delle norme ambientali. La massima autorità giudiziaria ha però aggiunto che sarà necessaria l’autorizzazione dell’Heritage Conservation Committee (Hcc), il comitato per la tutela dei beni culturali, prima dell’apertura del cantiere. La Corte si era già espressa due volte sul progetto l’anno scorso, la prima ad aprile, respingendo le istanze di sospensione, e la seconda a dicembre, autorizzando la posa della prima pietra pietra del nuovo parlamento ma non l’inizio dei lavori. (segue) (Inn)