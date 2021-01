Speciale difesa: Mali, Gsim rivendica attacco del 2 gennaio costato la vita a 2 militari francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim), fazione jihadista attiva nel Sahel e legata ad Al Qaeda, ha rivendicato l'attacco avvenuto in Mali il 2 gennaio scorso e costato la vita a due militari francesi. In un comunicato diffuso sulla su piattaforma Al-Zallaqa, il Gsim ha spiegato di aver "fatto esplodere un ordigno" al passaggio del veicolo dove si trovavano la sergente Yvonne Huynh e il brigadiere Loic Rissier. In questo modo "il bilancio totale è salito a cinque morti in meno di una settimana", si legge nella nota. Dal 2013 a oggi sono stato uccisi 50 soldati francesi nel Sahel. (Frp)