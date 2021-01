Speciale difesa: Russia-Azerbaigian, Mosca richiede assistenza legale nel caso del Mi-24 abbattuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori militari russi hanno chiesto aiuto ai colleghi azeri per le indagini nel quadro del procedimento penale sull'abbattimento di un elicottero militare Mi-24 al confine tra Armenia e Azerbaigian. È quanto riferito all'agenzia di stampa "Interfax" da una fonte informata. "Durante le indagini su questo caso, si è reso necessario svolgere una serie di azioni investigative, in particolare per chiarire l'identità di una serie di sospettati, nonché alcune circostanze di questo incidente. A tal proposito, è stata inviata all'Azerbaigian una richiesta di assistenza legale internazionale", ha dichiarato la fonte. "Dal momento che stiamo parlando di cittadini stranieri che non possono essere estradati, è probabile che la parte russa invii i materiali delle indagini a Baku per assicurare gli autori alla giustizia", ha spiegato la fonte. (Rum)