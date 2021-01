Speciale difesa: reati in calo a Trieste nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accanto all’azione repressiva i carabinieri hanno sottolineato lo sforzo in chiave preventiva sul territorio, con quasi 15.000 pattuglie effettuate, in aumento del 25 per cento rispetto al 2019. Oltre alle locali articolazioni dell’Arma, il 2020 ha visto impegnati nella provincia di Trieste anche i carabinieri dei vari reparti speciali (Nas, Noe, Cites, Ispettorato del lavoro ecc.), delle squadre operative di supporto del 13° Reggimento carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia e della compagnia di intervento operativo del 4° battaglione carabinieri “Veneto” di Mestre. Nel corso dei servizi, oltre a verificare il rispetto delle prescrizioni volte al contenimento della pandemia, i militari dell’Arma hanno aderito a circa 12.000 richieste di pronto intervento e proceduto al controllo di oltre 51.000 veicoli e quasi 100.000 persone. (Ren)