Speciale difesa: Germania, oggi l'anniversario della rivolta spartachista del 1919

- Ricorre oggi l'anniversario della rivolta spartachista a Berlino, avvenuta tra il 5 e il 12 gennaio 1919. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, il Partito comunista tedesco (KpD), guidato dai fondatori della Lega di Spartaco Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, e il Partito socialdemocratico indipendente (UspD), tentarono di avviare una rivoluzione bolscevica in Germania. L'obiettivo era rovesciare il governo del cancelliere Friedrich Ebert, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), per instaurare un regime comunista. Sollevazioni analoghe ebbero luogo anche in Baviera, in Sassonia, ad Amburgo, nella Ruhr, in Renania e in Turingia. Il tentativo eversivo venne stroncato dalle Forze armate e dai corpi franchi (Freikorps), gruppi paramilitari formati da monarchici, ultranazionalisti e destra radicale. Arrestati, Liebknecht e Luxemburg vennero uccisi dai Freikorps il 15 gennaio. (Geb)