Speciale difesa: Tunisia-Algeria, sicurezza e relazioni militari al centro conversazione premier Mechichi-Djerad

- Le relazioni bilaterali tra Tunisia e Algeria in campo militare e della sicurezza sono state al centro della conversazione telefonica tra il premier tunisino, Hichem Mechichi, e l’omologo algerino, Abdelaziz Djerad, avvenuta ieri sera. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza del governo tunisino. Djerad ha esteso un invito a Mechichi per visitare l'Algeria il prima possibile. Le due parti hanno discusso le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e consolidare la cooperazione tra i due Paesi in campo militare, della sicurezza e diplomatica. Nel colloquio i due capi di governo hanno anche menzionato - a livello di cooperazione economica - la possibilità di concedere privilegi sugli scambi commerciali e incoraggiare gli investimenti nelle regioni di confine. Mechichi e Djerad hanno sottolineato la necessità di aumentare il numero di visite e promuovere gli scambi tra i leader dei due Paesi a tutti i livelli. I due premier hanno inoltre convenuto sull'importanza di accelerare lo svolgimento della 22ma sessione del Commissione mista tra i due Paesi. (Tut)