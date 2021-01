Speciale difesa: Niger, annunciato il rafforzamento del dispositivo militare dopo gli ultimi attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Niger aumenterà la presenza militare nella regione occidentale del Paese, dove oltre 100 persone sono state uccise nel fine settimana da uomini armati. Il programma, ha spiegato ai media locali il comandante dell'esercito Mamane Sani, intende garantire la sicurezza dei residenti e per questo verrà formata un'unità speciale responsabile dell'area. Sani ha parlato dopo aver effettuato un sopralluogo nei villaggi di Tchombangou e Zaroumdareye, colpiti sabato scorso da due attacchi simultanei che hanno provocato inoltre 30 feriti, spostamento che ha effettuato insieme al primo ministro Brigi Rafini. Nessun gruppo armato ha per ora rivendicato gli attacchi. Insieme a Mali, Mauritania, Ciad e Burkina Faso, il Niger fa parte del gruppo G5 Sahel, che con l'operazione a guida francese Barkhane si è impegnato a combattere i gruppi terroristici. Gli attacchi nigerini sono avvenuti negli stessi giorni in cui il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim), fazione jihadista attiva nel Sahel e legata ad Al Qaeda, ha rivendicato due attentati - il primo avvenuto il 28 dicembre, il secondo il 2 gennaio - nei quali sono morti in totale 5 militari francesi. Nelle due rivendicazioni, il Gsim ha sottolineato di aver agito "per mettere fine all'occupazione francese nella regione del Sahel". (Res)