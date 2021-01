Regno Unito: aumenta pressione sul governo per sostegno agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico è sotto una crescente pressione perché spieghi come intenderà sostenere gli studenti di scuole e università inglesi durante la chiusura di almeno sette settimane annunciata dal primo ministro Boris Johnson nella serata di ieri per tentare di contrastare la diffusione del Covid-19. Il governo ha infatti non solo chiuso le scuole, ma anche cancellato gli esami di fine anno, senza al momento produrre una valida alternativa per la valutazione degli studenti, dopo aver insistito fino alla scorsa domenica che le scuole sarebbero rimaste aperte e gli esami avrebbero avuto luogo come ogni anno. L'improvvisa decisione del governo infatti ha avuto il particolare effetto di far tornare molti alunni in classe per un solo giorno dopo le vacanze estive, ieri, prima di tornare alla didattica a distanza. Diversi sindacati e anche membri della maggioranza starebbero chiedendo quindi al governo di lavorare con le scuole per produrre una qualche forma di aiuto (economico, logistico e materiale) agli studenti e alle loro famiglie, ed evitare il caos che invece ha caratterizzato la cancellazione degli esami lo scorso anno.(Rel)