Lombardia: Roggiani (Pd), Fontana riconosca fallimento di cui è responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si fanno sempre più insistenti le voci di un rimpasto nella Giunta Lombarda. Dopo l'ultima (di una serie) uscita di Gallera sui vaccini anti-Covid, l'insofferenza da parte della Lega nei confronti del proprio assessore al Welfare si sta facendo insostenibile. Ma chi è che vuole e sta dirigendo l'uscita di scena di Gallera? Salvini. Il presidente della Regione Fontana appare sempre più debole e azzoppato, del tutto succube del suo capo. Non è accettabile che i cittadini e le cittadini lombardi siano ostaggio di una giunta che si è dimostrata inadatta e incapace e di un Presidente burattino del suo capo romano. È venuto il momento di cambiare rotta. Attilio Fontana si svegli dal suo sonno, se ne ha le forze riconosca il fallimento di cui è responsabile e ne tragga le conseguenze". Lo scrive in una nota la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani. (Com)