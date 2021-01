© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Golfo: “Al Arabiya”, l’Egitto riaprirà il proprio spazio aereo al Qatar - L’Egitto riaprirà il transito nel proprio spazio aereo al Qatar, in cambio di una serie di richieste del Cairo a Doha. Lo riferiscono fonti citate dall’emittente di proprietà saudita “Al Arabiya”. L’indiscrezione giunge mentre è tutto pronto ad Al Ula, in Arabia Saudita, per dare il via al 41esimo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo, a cui quest’anno parteciperà anche l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. La presenza dell’emiro del Qatar testimonia una distensione dell’emirato con i Paesi del quartetto (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto) che il 5 giugno 2017 hanno imposto un blocco economico e diplomatico su Doha, accusata di sostenere il terrorismo. Secondo fonti citate da “Al Arabiya”, una commissione egiziana sta esaminando la situazione e sta aprendo un canale di comunicazione con Riad, Abu Dhabi e Manama. Secondo l’emittente qatariota “Al Jazeera”, l’Egitto dovrebbe partecipare al vertice di oggi con il ministro degli Esteri, Sameh Shoukry. (segue) (Res)