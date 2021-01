© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: manifestanti bruciano fotografie di Qassem Soleimani a Beirut - Gruppi di manifestanti hanno bruciato ieri a Beirut, in Libano, fotografie del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, ucciso il 3 gennaio 2020 in un raid Usa all’aeroporto internazionale di Baghdad insieme ad Abu Mahdi al Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) sciite irachene. Lo riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita "Al Sharq al Awsat", citando filmati pubblicati sui social network. Gli stessi manifestanti mostravano fotografie dell’ex premier libanese, Rafik Hariri e dell’ex presidente del Libano, Bashir Gemayel. In precedenza, sabato 2 gennaio, altri manifestanti ignoti avevano bruciato fotografie di Soleimani lungo una strada pubblica a Brital, nell’est del Paese, mentre nella notte fra domenica e ieri elementi del partito sciita Hezbollah e del Partito comunista libanese si sono confrontati nella cittadina di Adloun, nel sud del Paese, distruggendo fotografie e simboli dei rispettivi leader e simboli. Nell’anniversario dell’assassinio di Soleimani hanno suscitato particolare clamore in Libano le dichiarazioni di un esponente dei pasdaran iraniani, generale Amir-Ali Hajizadeh, secondo cui “le capacità missilistiche (della Striscia) di Gaza e del Libano sono la linea del fronte per affrontare Israele”. (Res)