I fatti del giorno - Roma

- Maltempo: crolla albero in via di Porta Furba a Roma, strada chiusa e verifiche in corso - A causa del maltempo, intorno alle 6:30 di stamattina, un albero è caduto in via di Porta Furba. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma che ha messo in sicurezza l'area e disposto la chiusura della strada. Al momento non risultano danni a cose e persone. Sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco e del personale del Servizio giardini capitolino per verificare la stabilità delle alberature limitrofe. (segue) (Rer)