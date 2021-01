I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: Raggi, pronto progetto linea tranviaria Tva, a breve sarà trasmesso a Mit - Il progetto per la Tva, la nuova linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio, è pronto. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Un viaggio su binari nella storia di Roma da Termini a San Pietro, fino a raggiungere piazza Risorgimento e il quartiere Aurelio. È quello che vogliamo realizzare con la Tva, la nuova linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio: un’infrastruttura che attraverserà il cuore della nostra città e le sue bellezze. Il progetto è pronto: sarà la linea 1 della rete tranviaria di Roma. Una volta completate le ultime verifiche da parte degli uffici comunali, lo presenteremo al ministero delle Infrastrutture. È un’opera che abbiamo inserito nel nostro Piano urbano della mobilità sostenibile: abbiamo ridato forma a un progetto pensato per il Giubileo del 2000, ma mai attuato. Lo abbiamo recuperato e rielaborato - conclude Raggi -, attraverso un grande lavoro di squadra, perché siamo convinti che rappresenti un’opportunità per valorizzare ancora di più la nostra città e la sua bellezza". (segue) (Rer)