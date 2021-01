I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Ardu (M5s), su patrimonio nessuna sanatoria, beni a bando come proposto in regolamento - L'approvazione da parte della giunta capitolina del piano di riordino del demanio e del patrimonio immobiliare comunale in concessione "non è una sanatoria, perché rimanda l’assegnazione a regolari procedure ad evidenza pubblica" e "non parla delle occupazioni, ma solo delle concessioni che, nel tempo, non sono state rinnovate o sono da rinnovare e che per l’enorme mole di lavoro necessita di una riorganizzazione del patrimonio in parola". Lo scrive in un post su Facebook il presidente M5s della commissione Patrimonio di Roma, Francesco Ardu. "Questa norma, insomma, anticipa semplicemente gli effetti di una disposizione presente anche nel nostro futuro Regolamento sui beni indisponibili che definirà le regole per le assegnazioni degli immobili, la cosiddetta norma transitoria - aggiunge -. Noi non saniamo proprio nulla, ma fermiamo le procedure esecutive fino a quando gli uffici non appronteranno il bando come metodo di assegnazione del bene dopo tre anni di custodia. E poi, lasciatemelo dire, siamo molto orgogliosi di questo piano che, a quanto pare, scontenta sia la destra che la sinistra per lo stesso motivo ossia: non è una sanatoria. E questo sia per chi non la vuole (la destra), sia per chi la vorrebbe (la sinistra). Infatti il provvedimento di cui stiamo parlando - spiega ancora Ardu - è un razionale riordino del patrimonio il cui atto conclusivo sarà proprio l'approvazione del Regolamento sul patrimonio indisponibile e demaniale, con cui si decideranno le modalità di assegnazione dei beni, che quindi non sono riassegnati tramite sanatoria. Insomma, da parte della nostra amministrazione c'è l’impegno forte a portare avanti il procedimento di riordino patrimoniale nel più breve tempo possibile - conclude -, garantendo la continuità lavorativa di tanti operatori che offrono servizi dal grande impatto sociale e culturale a beneficio della nostra comunità capitolina". (segue) (Rer)