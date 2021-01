I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Municipio Roma VII: presidente a Nova, Campidoglio taglia servizi, giusto no M5s a bilancio - La maggioranza M5s del Municipio VII di Roma ha bocciato il bilancio del Campidoglio, su cui ha espresso ieri un parere contrario seppur non vincolante per l'amministrazione capitolina, "giustamente" perché "quest'anno purtroppo sui servizi essenziali ci sono dei tagli molto forti, su tutta Roma parliamo di circa 400 milioni tagliati su assistenza ai disabili, manutenzione dell'edilizia e del verde scolastico, cura del verde pubblico". Lo ha detto Monica Lozzi, presidente del Municipio Roma VII, interpellata da Agenzia Nova su quanto avvenuto ieri nel consiglio municipale dove si è analizzatto il progetto di bilancio previsionale del Campidoglio. "Capiamo che questi tagli sono evidentemente dovuti alle minori entrate a causa dell'emergenza Covid - ha aggiunto -, ma dare un parere favorevole a un bilancio che non garantisce i servizi essenziali significa non assumersi la responsabilità di dare risposte ai cittadini e quindi, giustamente, i consiglieri del M5s, che sono comunque la mia maggioranza nonostante io sia uscita dal M5s, hanno preferito dare un parere contrario dal momento che i servizi essenziali non sono garantiti, naturalmente con la speranza che in futuro ci siano delle integrazioni e degli adeguamenti. Sono d'accordo - ha concluso - con la mia maggioranza". (segue) (Rer)