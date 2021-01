I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fondi Lega: caso Lfc, prestanome Sostegni patteggia a 4 anni e 10 mesi - Luca Sostegni, il liquidatore della Paloschi srl e presunto prestanome di Michele Scillieri, ha patteggiato una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione nell'ambito dell'inchiesta dell'aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi sul sospetto acquisto a prezzo gonfiato del capannone a Cormano (Mi) da parte della Lombardia film commission per 800 mila euro. La richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata accolta oggi dal gip di Milano Raffaella Mascarino. Sostegni era finito in carcere lo scorso 15 luglio con le accuse di estorsione, peculato e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Tuttavia, dopo aver intrapreso un percorso di collaborazione con gli inquirenti milanesi al 58enne sono stati concessi gli arresti domiciliari. Sostegni, oggi presente in aula e difeso dall'avvocato Giuseppe Alessandro Pennisi, ha inoltre versato un risarcimento di 20 mila euro, raccolti in parte tramite una colletta tra parenti e amici di Montecatini Terme (Pt) dove nacque 62 anni fa. (segue) (Rem)