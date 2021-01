I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Roggiani (Pd), morta Emilia De Biasi, perdiamo combattente - È morta questa notte, all'età di 62 anni, Emilia De Biasi. Lo fa sapere in una nota il Pd Milano metropolitana. Responsabile tematica Salute e Nuovo welfare nella segreteria regionale del Pd lombardo, membro della Direzione nazionale del Pd e della direzione milanese e lombarda, De Biasi è stata deputata nella Legislatura 2006-2008 e 2008-2013, poi senatrice con le elezioni del 24 febbraio 2013 nella Circoscrizione Lombardia 1°. Ha ricoperto incarichi nella segreteria di Presidenza alla Camera dei Deputati (dal 6 maggio 2008), quale membro della VII° Commissione Cultura (dal 6 giugno 2006) e componente della Commissione vigilanza Rai nella XV legislatura. È stata poi stata presidente della commissione Sanità del Senato della Repubblica. Animatrice della Conferenza delle Donne Democratiche, dal dicembre 2020 era presidente del Consiglio di indirizzo dell'azienda di servizi alla persona "Golgi Redaelli". "Oggi perdiamo una combattente che mi e ci ha guidato in tante battaglie, soprattutto per le donne, sempre in prima linea per la difesa della nostra libertà in ogni ambito della vita. Emilia per me era un’amica che con la sua esperienza e il suo affetto, a volte un po’ burbero, più volte mi ha indicato la strada, spronato ad andare avanti, aperto nuovi punti di vista", dichiara la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. (segue) (Rem)