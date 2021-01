© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Germania: colloquio Putin-Merkel, focus su possibile produzione congiunta vaccini anti Covid - Il presidente russo, Vladimir Putin, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, hanno discusso della cooperazione nella lotta contro la pandemia di Covid-19, valutando anche la prospettiva di una produzione congiunta dei vaccini. E' quanto riferito dal Cremlino in una nota. "Sono state discusse varie questioni relative alla cooperazione nella lotta alla pandemia di coronavirus, ponendo l'accento sulle possibili prospettive di produzione congiunta dei vaccini. Si è convenuto che il dialogo su questo argomento proseguirà fra i ministeri della Salute e altre agenzie competenti in materia dei due Paesi", si legge nel comunicato. Il Cremlino ha notato che le parti hanno discusso anche della soluzione della crisi ucraina, in particolare per quanto concerne gli accordi di Minsk e le altre intese raggiunte nell'ambito del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina). Secondo il comunicato, Putin e Merkel si sono congratulati a vicenda per le festività di Capodanno e Natale. (segue) (Res)