- Polonia: governo, capacità del sistema maggiori del numero di vaccini anti Covid disponibili - Il sistema che è stato costruito in Polonia permetterà fino a 4 milioni di vaccinazioni al mese, ma le consegne al momento sono di 360 mila dosi settimanali che permettono 1,4 milioni di vaccinazioni mensili. Lo ha reso noto Michal Dworczyk, capo della cancelleria del primo ministro alla Radio polacca. Ha aggiunto che, compresa la consegna di ieri, sono arrivati in Polonia 670 mila dosi di vaccino Pfizer-BioNTech che permetteranno di vaccinare 29 milioni di persone entra la fine del primo trimestre, tuttavia le consegne sono molto ridotte rispetto alla capacità di vaccinazione che è stata messa a punto. Dworczyk ha chiarito che le persone vaccinate al momento non godono di nessun vantaggio particolare rispetto a chi non lo è ancora stato. Le vaccinazioni in Polonia sono iniziate il 27 dicembre privilegiando gli operatori sanitari. (segue) (Res)