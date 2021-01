© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Covid, variante britannica riscontrata a Parigi - La variante del coronavirus emersa inizialmente nel Regno Unito è stata individuata a Parigi. Lo ha annunciato Martin Hirsch direttore di Assistenza Pubblica – Ospedali di Parigi (Ap-Hp), consorzio degli ospedali universitari della capitale. La variante è stata scoperta "in un laboratorio parigino, su un paziente della regione parigina", ha detto Hirsch ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". Questo tipo di Covid-19 è stato trovato in Francia per la prima volta il 25 dicembre scorso a Tours (ovest) in un cittadino francese rientrato dal Regno Unito. (segue) (Res)