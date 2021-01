© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: diverse aziende Ue smettono di vendere nel Paese causa nuovo regime fiscale sulle importazioni - Diverse imprese europee che vendono a livello internazionale, e tra i propri clienti hanno anche diversi residenti nel Regno Unito, hanno annunciato che (alcune solo momentaneamente) cesseranno le proprie vendite verso il Regno Unito in seguito all'introduzione di un nuovo regime fiscale accusato di creare una nuova e più complessa tassazione per chi vorrà vendere nel Regno. In sostanza, il nuovo regime prevede che, invece che pagare l'Iva alla dogana come si fa nella maggior parte degli altri Paesi del mondo, coloro che vorranno vendere nel Regno Unito dovranno aprire una partita Iva nel Regno, pagarne le relative tasse e avere quindi un conto bancario britannico di riferimento che sia verificabile dall'agenzia delle entrate locale, creando di fatto un "unicum" in materia di tassazione sulle importazioni a livello internazionale. La ratio dietro questa decisione, fanno sapere dal governo britannico, è quella di limitare l'evasione dell'Iva sulle importazioni, e raccogliere le imposte al momento della vendita e non al momento dell'entrata delle stesse nel Paese. Normalmente infatti l'Iva viene imposta sulla base del valore dichiarato sulla merce al momento del transito in dogana, e questo viene verificato corrisponda a verità da parte dei doganieri solo nel caso in cui questo sia palesemente falso (di solito al ribasso) o nel caso di controlli a campione. (segue) (Res)