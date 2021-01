© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: premier portoghese Costa, ripresa verde, equa e digitale sono priorità presidenza turno - Con il motto "È tempo di realizzare una ripresa equa, verde e digitale", il Portogallo ha assunto il primo gennaio 2021 la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Il primo ministro, Antonio Costa, ha evidenziato che le priorità in un momento la pandemia Covid-19 pone sfide difficili e significative all'Ue, la presidenza portoghese farà tutto il possibile "per garantire che questi sei mesi segnino l'inizio di un nuovo ciclo in Europa". Una delle principali priorità sarà l'attuazione del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2021-2027 e del Next Generation Eu che comprende una serie di strumenti finanziari innovativi per sostenere la ripresa in Europa. Pertanto, l'approvazione e l'esecuzione dei piani nazionali di ripresa costituiranno un'altra priorità. Costa ha poi sottolineato l'importanza del rafforzamento del modello sociale europeo, "in modo da trasmettere un senso di fiducia ai cittadini". L'obiettivo sarà quello di garantire che le sfide del clima e la transizione digitale "siano raggiunte in modo inclusivo, senza lasciare nessuno indietro, affrontando nel contempo la dimensione sociale della pandemia". A tal proposito il Portogallo si impegnerà a sostenere "la creazione di un'Unione europea della Salute che rafforzi la la capacità di rispondere alle crisi sanitarie pubbliche e di produrre e distribuire vaccini sicuri, in Europa e non solo" garantendo che il processo di vaccinazione contro Covid-19 "si svolga simultaneamente in tutti gli Stati membri e che il vaccino sia un bene universale, pubblico e gratuito". (Res)