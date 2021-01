Roma: con stratagemma tentano di rubare abbigliamento per 2.500 euro, arrestate due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno fatto spesa per oltre 2.500 euro in un negozio di abbigliamento da cui hanno tentato di uscire senza pagare grazie ad un ingegnoso stratagemma. Per loro sfortuna, però, sono state scoperte dal personale di sicurezza. A finire in galera sono state una 34enne e una 32enne romene domiciliate in un campo nomadi di Ardea, mente la 16enne che le accompagnava è stata denunciata. Il tentato furto è avvenuto ieri sera nel centro commerciale Maximo sulla via Laurentina a Roma. Le tre sono entrate nel negozio Primark portando due passeggini e le buste vuote dello stesso negozio. Buste che hanno riempito di 362 capi di abbigliamento per un valore di 2.662 euro, ponendole nei passeggini e tentando di uscire fingendo di non aver comprato nulla. Il personale di sicurezza, però, e ne è accorto e le ha fermate chiamando i carabinieri. Non appena i militari sono arrivati, hanno verificato il tentato furto arrestando le maggiorenni e denunciando la minorenne.(Rer)