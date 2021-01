© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: protesta agricoltori, inconcludente anche il settimo incontro sindacati-governo - Il settimo incontro, tenutosi ieri, tra i rappresentanti del governo indiano e quelli degli agricoltori che contestano tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate alla fine di settembre, come i precedenti, si è concluso senza un accordo. I coltivatori hanno ribadito la richiesta della revoca delle leggi contestate mentre l’esecutivo la disponibilità a discutere dei punti più problematici. Le parti si incontreranno di nuovo per discutere venerdì 8 gennaio. Il ministro dell’Agricoltura, Narendra Singh Tomar, si è detto fiducioso di poter arrivare a una soluzione nei prossimi colloqui. Già in precedenza Tomar aveva espresso fiducia, sostenendo, senza entrare nei dettagli, che fosse vicina un’intesa su due dei quattro punti critici. La protesta continua alle porte di Nuova Delhi, dove dal 26 novembre si sono radunati agricoltori provenienti principalmente dal Punjab, dall’Haryana e dall’Uttar Pradesh occidentale. (segue) (Res)