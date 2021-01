© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: ministro Esteri Jaishankar in visita nello Sri Lanka da oggi al 7 gennaio - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, inizia oggi una visita ufficiale nello Sri Lanka, su invito dell’omologo Dinesh Gunawardena, con cui discuterà dei vari aspetti dei rapporti bilaterali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Si tratta della prima visita all’estero dell’anno per Jaishankar. Secondo la nota ciò è segno della priorità che entrambe le parti attribuiscono al rafforzamento delle loro strette e cordiali relazioni in tutti gli ambiti di comune interesse. La trasferta del ministro indiano, che si concluderà il 7 gennaio, segue il recente vertice tra i capi di governo dei due Paesi, il premier indiano Narendra Modi e lo srilankese Mahinda Rajapaksa, tenutosi in modalità virtuale lo scorso 26 settembre, in cui è stato convenuto di dare nuovo impulso alle relazioni bilaterali puntando su alcune priorità. (segue) (Res)