- Malesia-Singapore: alta velocità, Kuala Lumpur punta a ridurre importo risarcimento - Il governo della Malesia punta a ridurre l'importo del risarcimento dovuto a Singapore per la decisione di abbandonare il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità tra i due Paesi, oggetto di un accordo vincolante sottoscritto nel 2016. Mustapa Mohamed, ministro di Stato per l'economia presso il Dipartimento del primo ministro della Malesia, ha dichiarato che a parere di Kuala Lumpur l'importo del rimborso dovuto a Singapore è assai inferiore a 270 milioni di dollari. Nel corso di un recente intervento parlamentare, il ministro dei Trasporti di Singapore, Ong Ye Kung, ha stimato proprio in 270 milioni di dollari i costi già sostenuti dalla Città-Stato per la realizzazione del progetto, incluse le spese legate a consulenza e manodopera. Nel corso di una intervista televisiva, Mustapa ha però dichiarato che "secondo il ministero dei Trasporti della Malesia, la compensazione non includerà i costi dei lotti di terreno, e a quanto ci è dato di capire, il governo di Singapore ha acquistato diversi lotti di terreno per realizzare il progetto. Siamo dunque fiduciosi che i costi di compensazione saranno di molto inferiori a 270 milioni di dollari. La questione comunque resta aperta, e verrà discussa a breve", ha dichiarato il funzionario. (Res)