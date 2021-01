Algeria: vice segretario di Stato Usa Schenker atteso in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato degli Stati Uniti per gli affari mediorientali, David Schenker, si recherà in visita ufficiale in Algeria questa settimana. Si tratta della prima missione di un membro dell’amministrazione statunitense dopo che Donald Trump ha pubblicamente riconosciuto la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale, in cambio della ripresa delle relazioni tra Marocco e Israele. Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato che Schenker “si recherà in visita in Giordania, Algeria e Marocco dal 3 al 12 gennaio per discutere di cooperazione economica e di sicurezza". Durante il suo viaggio, spiega ancora il Dipartimento di Stato, Schenker confermerà "il profondo impegno degli Stati Uniti per la promozione della prosperità economica, della pace e della stabilità in Medio Oriente e Nord Africa". (Ala)