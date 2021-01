Abruzzo: Covid, nuovo allarme dei sindacati per gli istituti abruzzesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo allarme delle carceri abruzzesi, lanciato dai sindacati Sappe, Osapp, Uil Pa, Uspp, Fns Cisl e Fp Cgil. Questa triste fase pandemica sta mettendo in ginocchio, duramente, diversi Istituti Penitenziari dell'Abruzzo: personale e detenuti contagiati, carenze organiche di poliziotti e difficoltà organizzative/logistiche. I sindacati tornano nuovamente a tuonare affinché vengano intraprese attività urgenti, specie negli Istituti che attualmente stanno vivendo una critica e sofferente situazione, correlata all'emergenza Covid 19. Non possiamo più aspettare - sostengono i sindacalisti - vogliamo immediate certezze che rassicurino i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici che, in questi tempi, operano in una panoramica notevolmente precaria. Abbiamo coinvolto - continuano - le Autorità Istituzionali/Politiche nazionali e regionali, programmando, nei prossimi giorni, un sit in di protesta ed ulteriori azioni rivendicative, sino a quando non si verificheranno miglioramenti. (Gru)