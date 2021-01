Egitto: Covid, oltre 1.200 nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.277 i nuovi casi di contagio da virus Sars-CoV-2 in Egitto, in leggerissimo calo rispetto ai 1.309 contagi del giorno precedente. E’ quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, secondo cui il totale dei contagi nel Paese dallo scoppio della pandemia è di 143.464. I decessi salgono a 7.863, con 58 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Intanto, nel Paese monta la polemica per la gestione della situazione sanitaria. La ministra della Salute, Hala Zayed, ha affermato che le autorità lavoreranno a un sistema automatizzato i cui dati vengono aggiornati ogni sei ore per monitorare la fornitura di ossigeno medico agli ospedali, spiegando che ci sarà un incontro settimanale con le aziende che forniscono ossigeno per assicurarne la disponibilità. Zayed ha annunciato il lancio di un'iniziativa per seguire i casi di isolamento domiciliare dei contagiati da coronavirus rilevando che il 60 per cento dei decessi si verifica 24 ore dopo l'arrivo dell'ospedale. Le dichiarazioni del ministro seguono la morte di alcuni pazienti avvenuta per la mancanza di ossigeno per scopi medici. Le bombole vengono vendute a prezzi esorbitanti al mercato nero, circostanza che ne rende il reperimento assai difficoltoso. (segue) (Cae)