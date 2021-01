Egitto: Covid, oltre 1.200 nuovi contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clero islamico egiziano di Al Azhar, importante e prestigioso centro di formazione sunnita, ha affermato che "il monopolio delle forniture mediche, in particolare delle bombole di ossigeno e i prezzi esagerati sono vietati, soprattutto in tempi di crisi". Al Azhar ha detto nella sua fatwa (che ha valenza di verdetto giuridico islamico) che "una delle regole e dei fondamenti più importanti che l'Islam ha stabilito è che i rapporti tra le persone si basano sull'onestà e la giustizia, mentre la frode, l'inganno, la menzogna e lo sfruttamento dei bisogni sono proibiti". Intervenendo sulla mancanza di bombole di ossigeno in Egitto e sulla speculazione di alcuni commercianti, Al Azhar precisa che “è vietato dalla sharia (la legge islamica) lo speculare su queste forniture mediche". (Cae)